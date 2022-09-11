Пропаганда рушится? У Минобороны РФ проблемы с подачей информации из-за успехов ВСУ, - ISW

Отмечается, что оборонное ведомство РФ не признало украинские успехи вокруг Харьковской области в качестве основного фактора российского отступления и заявило, что военное командование России в течение последних трех дней осуществляло контролируемый отход из района Балаклия-Изюм.

"Российское МО ложно утверждало, что российские войска предприняли ряд демонстративных действий и использовали артиллерию и авиацию для обеспечения безопасности отходящих российских войск. Эти российские заявления не имеют никакого отношения к ситуации на местах", - говорится в сообщении.

В ISW подчеркнули, что неспособность России признать неудачи в Харьковской области и эффективно создать информационные условия приводит к коллапсу российского информационного пространства.

"Пропагандисты кремлевского телевидения предложили широкий спектр запутанных объяснений украинских успехов - от оправдания того, что российские силы сражаются против всего западного блока, до преуменьшения важности российских наземных линий связи в Купянске", - говорится в сообщении.

В Институте заявили, что пропагандисты Кремля оказались необычайно неорганизованными в своих изложениях: одни подтверждали освобождение определенных городов, другие опровергали такие сообщения.

"Приглашенные эксперты также не смогли подтвердить утверждения ведущих о том, что успехи Украины не являются значимыми для оси Донбасса. Такие программы могут показать истинный ход российской "спецоперации" широкой российской общественности, которая полагается на государственные СМИ и Минобороны РФ", - говорится в сообщении.

ISW отмечает, что военные блоггеры осудили МО России за молчание, самоизоляцию и искажение ситуационной осведомленности в России. Один блоггер даже заявил, что молчание российского МО - это предательство российских военнослужащих, которые воевали и продолжают воевать в Украине.

Российский микроблогер также отметил, что МО России неоднократно игнорировало или унижало сообщество блогеров, которые выражали обеспокоенность российским военным руководством и отсутствием прозрачности на фронтах. Российские блогеры призвали МО России взять информационное пространство в свои руки и перестать полагаться на замалчивание информации.

Российские блоггеры, скорее всего, приняли бы заявление Минобороны об отступлении, если бы российское информационное пространство не было перенасыщено кадрами украинских успехов.

Такие несоответствия в сообщениях еще больше подтверждают оценку ISW о том, что российское МО сталкивается с трудностями при реагировании на неожиданные события в рамках установленных информационных рамок, которые представляют вторжение РФ в Украину как легкую и безупречную операцию.

Самое главное, что такие неосознанные информационные практики подрывают доверие российской общественности к сообщениям российского МО и разрушают пропагандистский фасад Кремля.

Российские блогеры также критиковали оккупационные власти за неспособность организовать эвакуационные мероприятия в Харьковской области, а другие блоггеры отметили, что оккупационные администрации дезориентированы и лишены инициативы. Украинское контрнаступление фактически парализует российское оккупационное руководство, которое, вероятно, боится за свою судьбу.