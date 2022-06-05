UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пропаганда вместо матча с Уэльсом. Российские хакеры атаковали OLL.TV

Фото: трансляцию матча Уэльс - Украины прервали российские хакеры (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Российские хакеры взломали стриминговый сервис OLL.TV во время трансляции матча за последнюю путевку на Чемпионат мира по футболу между Уэльсом и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора по коммуникациям SCM Натальи Емченко.

В частности, в перерыве матча в эфир пошла трансляция новостей из так называемой "Донецкой народной республики".

"Сервис OLL. TV во время матча Украина - Уэльс взломан. Взломан русскими (они пытались вместо нашей сборной показать украинцам "федеральные каналы"). Мы приносим свои извинения зрителям. Пытаемся поднять платформу", - отметила Емченко.

По состоянию на 20:20 сервис OLL.TV полностью отключился. Трансляция доступна на телеканале "Индиго".

Напомним, сегодня Украина играет решающий матч против Уэльса, победитель которого получит путевку на Чемпионат мира 2022 в Катаре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаУэльсФутбол