Пропаганда чи плюс 8 "Калібрів"? РФ вихваляється новим кораблем у Криму, але є нюанс

Корабель без випробувань

Про підняття військово-морського флату на ракетному кораблі "Циклон" напередодні оголосив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. В окупованій Керчі навіть провели церемонію з фотосесією з цього приводу.

За словами Аксьонова, "Циклон" нібито увібрав у себе всі новітні досягнення в галузі військового кораблебудування і став першим такого роду судном, збудованим у Керчі за останні 25 років.

"Завдяки вам (керченським кораблебудівникам, - ред.) сьогодні "Циклон" готовий до виконання бойових завдань у складі Чорноморського флоту", - додав він, очевидно, натякаючи на те, що корабель може приєднатися до ракетних ударів по Україні.

Як пишуть російські ЗМІ, "Циклон" пройшов повний цикл будівництва на Керченському суднобудівному заводі, включаючи комплекс випробувань. Проте за фактом не обійшлося без пропаганди.

Фото: малий ракетний корабель "Циклон" (t.me/Aksenov82)

Принаймні, про це каже речник українських Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

"Головне, що це черговий пропагандистський трюк росіян. Тому що вони включили до складу Чорноморського флоту РФ корабель, який не відповідає всій процедурі. Що це означає? Що цей малий ракетний корабель проекту "Каракурт" був поставлений у стрій без відповідних випробувань", - зазначив він в ефірі телемарафону.

За його словами, ходові та бойові випробування мали пройти ще восени 2021 року, потім протягом 2022-го та на початку цього року, але не вийшло.

Головне про "Циклон"

Це малий ракетний корабель проекту "Каракурт", який об'єднує серію багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів із керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони. За іншою класифікацією це малі корвети. Передбачалося, що вони стануть доповненням для ракетних кораблів проекту "Буян", призначених для мілководних морів та великих річок.

Будівництво малих корветів розпочалося у 2015 році, перший корабель було введено в стрій у 2018-му. В умовах міжнародних санкцій їх будують з урахуванням імпортозаміщення, тобто всі елементи та обладнання - російського виробництва. Загалом для військово-морського флоту РФ заплановано 18 одиниць.

Характеристики:

довжина - 67 м

ширина - 11 м

осаду - 4 м

бронювання - алюмінієвий броньовий сплав та броньове скло

двигуни - три дизельні потужності 8000 кінських сил

швидкість ходу (повна) - 30 вузлів (55,5 км/год)

дальність плавання - 2500 миль на 12 вузлах (4630 км при швидкості 22,2 км/год)

автономність плавання - 15 діб

екіпаж - 39 осіб

Зазначимо, водотоннажність "Циклону" становить 800 тонн, і це у 14 разів менше, ніж у флагмана Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера "Москва", який було потоплено у 2022 році українськими ВМС.

Чи є загроза для України

Озброєння кораблів проекту "Каракурт" включає комплекси ударної та протиповітряної зброї, системи бойового управління, виявлення, цілевказівки та зв'язку. Основою ударного компонента є крилаті ракети сімейства "Калібр-НК".

"На них ставлять вісім пускових установок для крилатих ракет "Калібр". У принципі вони несуть таке ж озброєння, як і інші малі ракетні кораблі, які можуть бути задіяні для пусків по території України. Зокрема, з акваторії Азовського моря", - зазначив у коментарі РБК-Україна військово-морський експерт, оглядач Defence Express Володимир Заблоцький.

Фото: ракети "Калібр" - головна загроза від кораблів типу "Каракурт" (zaxid.net)

За його словами, "Циклон" може стати другим кораблем цього типу у складі Чорноморського флоту РФ. Від попередніх кораблів проекту "Буян" він відрізняється зенітно-ракетними засобами, тобто має свої системи протиповітряної оборони.

"Ще має артилерійську установку, але це все для самооборони", - додав експерт.

За даними з відкритих джерел, на перших двох "Каракуртах" встановлені по одній 76,2-мм автоматичній універсальній артилерійській установці, по дві шестиствольні 30-мм гармати та по дві 12,7-мм кулеметні системи. При цьому на них немає спеціалізованих засобів ППО, хоча з третього вже встановлюється зенітний ракетно-артилерійський комплекс "Панцир-МЕ".

Очевидно, що ще один носій "Калібрів" у Чорному чи Азовському морях сам по собі є поганою новиною для України, яка й так страждає від пусків крилатих ракет із надводних кораблів та підводних човнів.

"Ми відстежуємо всю інформацію і враховуємо у своїх розкладах. І якщо він вийде на патрулювання, ми це побачимо. Якоїсь особливої загрози він не становить, але все-таки теоретично кількість ракет в одному залпі корабельним угрупуванням ЧФ може збільшитись відразу на 8 одиниць", - наголосив Заблоцький у розмові з виданням.

У Криму будують військові кораблі для РФ?

Зазначимо, заводи "Море" у Феодосії та "Залив" у Керчі були захоплені у 2014 році, потім їх взяли "під крило" суднобудівна корпорація "АкБарс" у Зеленодольську (Татарстан) та завод "Пелла" у Санкт-Петербурзі. Останній є розробником та головною компанією з будівництва малих ракетних кораблів проекту "Каракурт".

Фото: кораблі проекту "Каракурт" вже кілька років будують у Криму (mil.ru)

Володимир Заблоцький розповідає, що три кораблі почали будувати у Феодосії ще кілька років тому, але після того, як було зроблено корпуси, їх річками перевезли до Санкт-Петербурга, де вони так і стоять досі через брак фінансування. Ще три кораблі почали будувати в Керчі, а "Циклон" було спущено на воду 2020-го.

"Звичайно, зараз на всіх цих заводах нестача робочої сили та проблеми з фінансуванням, але вони намагаються щось робити. Хоча я думаю, що кораблі не добудують - ми їм не дамо", - зазначив він.

Він також нагадує, що до 2014 року Україна сама обладнала суднобудівні заводи у Криму, оскільки мала на них плани. Зокрема, перед окупацією з Феодосії два кораблі на повітряній подушці типу "Зубр" було відправлено до Китаю. Росіяни після 2014-го намагалися перетягнути ковдру і хотіли продовжити їхнє будівництво, але китайська сторона не пішла на порушення контракту з Києвом.

Спікер ВМС Дмитро Плетенчук також звертав увагу на те, що росіяни без випробувань хочуть поставити "Циклон" у дію лише заради пропагандистської картинки. Адже по суті корабель, основним завданням якого є запуск ракет, досі не робив навіть випробувальних пусків. Тому є сумніви, що керченський "Циклон" готовий до бойових завдань.

На думку Заблоцького, те, що окупанти підняли військово-морський прапор, ще ні про що не каже.

"Я раніше нічого не чув про його випробування, і у нас немає даних про те, що він вийшов у море. Зараз це не так важливо. Якщо він найближчим часом не приєднається до корабельного угрупування в Чорному морі, значить він ще не готовий. А якщо приєднається, то ми знаємо, чого він вартий - плюс 8 "Калібрів", от і все", - додав експерт.