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Промышленные гиганты Запорожья работают, МИУ создает для них новую логистику

Фото: в МИУ узнали, что промышленные гиганты Запорожья работают (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Большинство крупных предприятий в Запорожье уже возобновили работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Мининфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

"После последней поездки и встречи с представителями металлургической отрасли уже многое удалось решить. В частности наладить поставки сырья и помочь организовать экспорт готовой продукции", - отметил Кубраков.

Министр также напомнил, что в Запорожье сосредоточено много крупных государственных и частных промышленных предприятий, которые обеспечивают экономику региона.

Это, в частности, "Мотор Сич", "Запорожсталь", НПК "Искра", КБ "Прогресс", Днепроспецсталь", Запорожский завод ферросплавов, Запорожский абразивный комбинат, Запорожский завод тяжелого краностроения, Запорожский электровозоремонтный завод, "Укрграфит", Запорожский автомобильный завод и десятки других.

"Тысячи квалифицированных рабочих мест, высокоточное оборудование, мощный экспортный потенциал. Наша задача - это все сохранить и развивать. Большинство этих предприятий уже возобновили работу. На встрече с руководителями крупнейших промышленных компаний региона мы разобрали каждый конкретный случай - делаем все, чтобы восстановить или создать новые логистические цепочки", - написал Кубраков.

Министр также отметил важность в условиях войны парламентской поддержки мер по дерегуляции рынка, налоговых льгот для бизнеса и обеспечения финансирования логистической системы.

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ЗапорожьеМИУ