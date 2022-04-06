ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Промышленные гиганты Запорожья работают, МИУ создает для них новую логистику

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 10:42
Промышленные гиганты Запорожья работают, МИУ создает для них новую логистику Фото: в МИУ узнали, что промышленные гиганты Запорожья работают (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Большинство крупных предприятий в Запорожье уже возобновили работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Мининфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

"После последней поездки и встречи с представителями металлургической отрасли уже многое удалось решить. В частности наладить поставки сырья и помочь организовать экспорт готовой продукции", - отметил Кубраков.

Министр также напомнил, что в Запорожье сосредоточено много крупных государственных и частных промышленных предприятий, которые обеспечивают экономику региона.

Это, в частности, "Мотор Сич", "Запорожсталь", НПК "Искра", КБ "Прогресс", Днепроспецсталь", Запорожский завод ферросплавов, Запорожский абразивный комбинат, Запорожский завод тяжелого краностроения, Запорожский электровозоремонтный завод, "Укрграфит", Запорожский автомобильный завод и десятки других.

"Тысячи квалифицированных рабочих мест, высокоточное оборудование, мощный экспортный потенциал. Наша задача - это все сохранить и развивать. Большинство этих предприятий уже возобновили работу. На встрече с руководителями крупнейших промышленных компаний региона мы разобрали каждый конкретный случай - делаем все, чтобы восстановить или создать новые логистические цепочки", - написал Кубраков.

Министр также отметил важность в условиях войны парламентской поддержки мер по дерегуляции рынка, налоговых льгот для бизнеса и обеспечения финансирования логистической системы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье МИУ
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки