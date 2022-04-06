Промислові гіганти Запоріжжя працюють, МІУ створює для них нову логістику

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Мінінфраструктури Олександра Кубракова у Facebook .

"Після останньої поїздки та зустрічі з представниками металургійної галузі вже багато чого вдалось вирішити. Зокрема налагодити постачання сировини й допомогти організувати експорт готової продукції", - зазначив Кубраков.

Міністр також нагадав, що у Запоріжжі зосереджено багато великих державних і приватних промислових підприємств, які забезпечують економіку регіону.

Це, зокрема, "Мотор Січ", "Запоріжсталь", НВК "Іскра", КБ "Прогрес", Дніпроспецсталь, Запорізький завод феросплавів, Запорізький абразивний комбінат, Запорізький завод важкого кранобудування, Запорізький електровозоремонтний завод, "Укрграфіт", Запорізький автомобільний завод та десятки інших.

"Тисячі кваліфікованих робочих місць, високоточне обладнання, потужний експортний потенціал. Наше завдання - це все зберегти та розвивати. Більшість цих підприємств вже відновили роботу. На зустрічі з керівниками найбільших промислових компаній регіону ми розібрали кожен конкретний випадок - робимо все, щоб відновити або створити нові логістичні ланцюжки", - написав Кубраков.

Міністр також наголосив на важливості в умовах війни парламентської підтримки заходів з дерегуляції ринку, податкових пільг для бізнесу та забезпечення фінансування логістичної системи.