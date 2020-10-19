Промышленники просят НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Если НКРЭКУ повысит тариф на транспортировку электроэнергии на 30% с 1 декабря, промышленникам придется оплатить дополнительно более 6 миллиардов гривен. Это нанесет критический удар по отрасли, которая и без того переживает кризис.

Об этом говорится в открытом письме ассоциации "Укркокс" в адрес НКРЭКУ.

Как сказано в письме, из-за карантинных ограничений украинская промышленность и так теряет объемы производства в отдельных отраслях производство сократилось на четверть.

"В то же время, украинская горно-металлургическая отрасль обеспечивает около 26% валютных поступлений страны, 12% ВВП, и более чем 30 миллиардов гривен в бюджеты всех уровней", - напоминают в Ассоциации.

В сложившейся ситуации, последствия от повышения тарифа будут катастрофическими.

"Рост тарифа приведет к росту затрат украинской металлургии почти на миллиард гривен, что является критичным для отрасли", - подчеркивается в письме.

Промышленники напоминают: обязательства перед производителями энергии из возобновляемых источников брало на себя государство, а следовательно, она и должна компенсировать стоимость "зеленого" тарифа из госбюджета.

"Мы считаем недопустимым финансирование государственных обязательств за счет небытовых потребителей", - подчеркнули в Ассоциации.

Напомним, НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Ассоциация "Укрметаллургпром" заявила, что такое повышение тарифа значительно ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине, приведет к закрытию предприятий на рост количества безработных.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф "Укрэнерго" схемой обворовывания потребителей электроэнергии.

В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что на попытку повысить тариф "Укрэнерго" должен жестко отреагировать Антимонопольный комитет.