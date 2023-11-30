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Промисловість зможе імпортувати електроенергію взимку: у Мінекономіки назвали умови

Фото: Імпорт електроенергії в Україну дозволили в обсязі 1700 МВт (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів надав промисловим споживачам можливість імпортувати електроенергію. Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 МВт для України та Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За даними прес-служби, до підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не будуть застосовуватись обмеження енергопостачання, в разі їх запровадження з метою подолання дефіциту електроенергії. До таких споживачів можливе лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, що можуть бути введені для запобігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі.

Можливість імпортувати електроенергію мають непобутові споживачі. Необхідний обсяг імпорту для уникнення відключень повинен складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді (година) у жовтні-квітні та 30% відповідно у травні-вересні, повідомили в міністерстві.

"Цієї зими залишається ризик продовження енергетичного терору з боку Росії. Агресор знову намагатиметься завдати нам удару, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури. Щоб допомогти вітчизняному бізнесу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту електроенергії, уряд забезпечив можливість її імпортувати з сусідніх країн - Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі", - сказала перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Дефіцит в системі

Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна 29 листопада була вимушена залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії для того, щоб збалансувати систем через дефіцит в енергосистемі.

За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас із урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.

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