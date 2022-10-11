Промисловість врятують два простих кроки, які має зробити влада, - експерт

Криза у металургії наростає, але влада ще може допомогти. Для цього потрібно зробити два кроки, перш за все - забезпечити галузь логістикою та знизити собівартість української продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова.

"Найголовніше - забезпечити нормальну логістику. Відкриття морських портів - це те, що дозволить нам збільшити обсяги виробництва та експорту вдвічі. Друге - оскільки зерно має можливість експорту через море, держава має забезпечити можливість іншим групам експортних товарів їхати через закордонні західні переходи , та розширити пропускну спроможність цих переходів - з 1,9 тис. вагонів до 3,4 вагонів", - наголосив Каленков.

Другий крок - знизити собівартість нашої продукції. Для цього необхідно зменшити частину податків і зборів, пояснив Каленков.

"Наприклад - звільнити промисловість від сплати екологічних податків, а також від ренти на видобуток сировини. Ми зараз виробляємо близько 20% від довоєнного рівня, тому бюджет у податках нічого не отримує. А зменшивши податки, ми зможемо наростити виробництво. Відповідно, держава все одно отримає свої податки та валютну виручку", - каже експерт.

Сейму не йдеться про отримання прибутку, підкреслив Каленков, адже промисловість не покриває навіть свої змінні витрати. Тому будь-яке зменшення податків дозволить підприємствам дотягнути разом із трудовими колективами до нашої перемоги.

"Звичайно, зараз владі нелегко знайти резерви. Але, наприклад, модернізація прикордонних переходів окупиться дуже швидко, йдеться буквально про місяці. І важливо пам'ятати: будь-яке недоотримання грошей, чи то зниження тарифів на залізничні перевезення, чи на передачу електроенергії - обов'язково призведе до зростання обсягів виробництва у промисловості, а відповідно - країна заробить набагато більше. Адже підприємство, яке працюватиме - це і зарплати колективу, і зростання перевезень УЗ, і споживання електрики, і валютні надходження. А підприємство, яке просто зупинилося, не платить нічого", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, зараз українська ГМК переживає найважчу кризу з часів незалежності. Більшість металургійних підприємств працюють на 10–15% потужності.

Експерти та учасники ринку закликали владу розробити пакет державних стимулів для галузі - інакше, наголошують вони, Україна може втратити металургійну галузь.