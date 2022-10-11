Промышленность спасут два простых шага, которые должна сделать власть, - эксперт

Кризис в металлургии нарастает, но власть еще может помочь. Для этого нужно сделать два шага, прежде всего - обеспечить отрасль логистикой, и снизить себестоимость украинской продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

"Самое главное - обеспечить нормальную логистику. Открытие морских портов - это то, что позволит нам увеличить объемы производства и экспорта в два раза. Второе - поскольку зерно имеет возможность экспорта через море, государство должно обеспечить возможность другим группам экспортных товаров ехать через заграничные западные переходы, и расширить пропускную способность этих переходов - с 1,9 тыс. вагонов до 3,4 вагонов", - подчеркнул Каленков.

Второй шаг - снизить себестоимость нашей продукции. Для этого необходимо снизить часть налогов и сборов, пояснил Каленков.

"Например - освободить промышленность от уплаты экологических налогов, а также от ренты на добычу сырья. Мы сейчас производим порядка 20% от довоенного уровня, так что бюджет в налогах ничего не получает. А уменьшив налоги, мы сможем нарастить производство. Соответственно, государство все равно получит свои налоги и валютную выручку", - говорит эксперт.

Сейма речь не идет о получении прибыли, подчеркнул Каленков, ведь промышленность не покрывает даже свои переменные затраты. Поэтому любое уменьшение налогов позволит предприятиям дотянуть, вместе с трудовыми коллективами, до нашей победы.

"Конечно, сейчас власти нелегко изыскать резервы. Но, например, модернизация пограничных переходов окупится очень быстро, речь идет буквально о месяцах. И важно помнить: любое недополучение денег, будь то снижение тарифов на железнодорожные перевозки или на передачу электроэнергии - обязательно приведет к росту объемов производства в промышленности, а соответственно - страна заработает гораздо больше. Ведь предприятие, которое будет работать - это и зарплаты коллективу, и рост перевозок УЗ, и потребление электричества, и валютные поступления. А предприятие, которое просто остановилось - не платит ничего", - резюмировал Каленков.

Напомним, сейчас украинский ГМК переживает самый тяжелый кризис со времен независимости. Большинство металлургических предприятий работают на 10-15% мощности.

Эксперты и участники рынка призвали власть разработать пакет государственных стимулов для отрасли - в противном случае, подчеркивают они, Украина может потерять металлургическую отрасль.