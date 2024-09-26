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Промислові підприємства потребують нового механізму бронювання на тлі мобілізації працівників, - експерт

Четвер 26 вересня 2024 14:14
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Промислові підприємства потребують нового механізму бронювання на тлі мобілізації працівників, - експерт Фото: підприємства потребують нового механізму бронювання на тлі мобілізації працівників (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Бізнес-асоціації закликають уряд України розробити і схвалити доцільний механізм економічного бронювання на тлі мобілізації працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Економічну правду".

"ТЦК йде не шукати тих, хто ухиляється, а приходить на робоче підприємство, стоїть на прохідній і за пів дня виконує норму за 2-3 місяці", - зазначив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

При тому, що всі підприємства об'єднання визнані критично-важливими для економіки, на них вже мобілізовано в середньому 20% працівників. Наприклад, на заводі "АрселорМіттал" у Кривому Розі вже мобілізовано 3,5 тисячі робітників, на підприємствах "Метінвесту" - близько 10 тисяч робітників, каже Каленков.

"Наші підприємства створюють багато робочих місць в інших галузях і інших регіонах присутності. Одне робоче місце в нашій галузі створює вісім у інших галузях", - зазначив він.

Крім того, за словами першого заступника генерального директора "Інтерпайп" Дениса Морозова, промислова компанія може забронювати лише до 50% працівників, що ускладнює роботу. Тому підприємці закликали уряд розробити таку модель бронювання, яка б враховувала економічну складову бізнесу, бо вона у всіх різна, а не рівень заробітної плати.

Також уряд має дозволити бронювати 100% персоналу підприємствам, які офіційно включені до переліку територій активних бойових дій та визнані критичними для економіки країни. Таку думку висловив перший заступник генерального директора компанії “Інтерпайп” Денис Морозов.

“Для промислових підприємств в містах, які розташовані у зонах бойових дій, має працювати інша логіка щодо процедури бронювання співробітників. Має бути можливість забронювати не 50% колективу, як дозволено зараз, а повністю весь штат”, – зазначив він.

Як відомо, раніше з’явилася інформація, що в Офісі президента відмовилися від ідеї так званого "економічного бронювання", яка передбачала бронювання тільки для українців з високими зарплатами. Такий підхід викликав хвилю критики серед військових, експертів і населення. Але пізніше окремі чиновники все ж повернулися до цієї ідеї.

Натомість економісти заявляють, що сама ідея бронювання полягає не в тому, щоб врятувати когось від служби, а щоб не допустити обвалу економіки. Тому передусім моделі бронювання уряду потрібно обговорити з українськими роботодавцями.

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