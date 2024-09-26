Промышленные предприятия нуждаются в новом механизме бронирования на фоне мобилизации работников, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Экономическую правду ".

"ТЦК идет не искать уклоняющихся, а приходящих на рабочее предприятие, стоящих на проходной и за пол дня выполняющих норму за 2-3 месяца", - отметил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

При том, что все предприятия объединения признаны критически важными для экономики, на них уже мобилизовано в среднем 20% работников. Например, на заводе "АрселорМиттал" в Кривом Роге уже мобилизовано 3,5 тысяч рабочих, на предприятиях "Метинвеста" - около 10 тысяч рабочих, говорит Каленков.

"Наши предприятия создают много рабочих мест в других отраслях и других регионах присутствия. Одно рабочее место в нашей отрасли создает восемь в других отраслях", – отметил он.

Кроме того, по словам первого заместителя генерального директора "Интерпайп" Дениса Морозова, промышленная компания может забронировать лишь до 50% работников, что затрудняет работу. Поэтому предприниматели призвали правительство разработать такую модель бронирования, которая учитывала бы экономическую составляющую бизнеса, потому что она у всех разная, а не уровень заработной платы.

Также правительство должно разрешить бронировать 100% персонала предприятиям, официально включенным в перечень территорий активных боевых действий и признанных критическими для экономики страны. Такое мнение высказал первый заместитель генерального директора компании "Интерпайп" Денис Морозов.

“Для промышленных предприятий в городах, расположенных в зонах боевых действий, должна работать другая логика по процедуре бронирования сотрудников. Предстоит возможность забронировать не 50% коллектива, как разрешено сейчас, а полностью весь штат”, – отметил он.

Как известно, ранее появилась информация, что в Офисе президента отказались от идеи "экономического бронирования", которая предусматривала бронирование только для украинцев с высокими зарплатами. Такой подход вызвал волну критики среди военных, экспертов и населения. Но позже отдельные чиновники все же вернулись к этой идее.

Экономисты же заявляют, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.