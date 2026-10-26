Промислові кластери з ЄС допоможуть Україні відновити металургію, - Метінвест

За його словами, галузь зараз перебуває під одночасним тиском російських атак, блокади чорноморських портів та торговельних обмежень ЄС.

Через проблеми з морською логістикою Європейський Союз фактично залишився головним ринком для експорту української руди та металопродукції. Тому українські виробники потребують пом’якшення квот і механізму CBAM.

"У нас не працюють порти, підприємства зазнають ударів. Єдиний шлях експортувати хоча б щось, руду чи металопрокат, це Європа. Тож не варто застосовувати до нас такі самі обмеження, як до всіх інших", - зауважив він.

За словами Водовіза, ситуацію ускладнює те, що українські підприємства одночасно мають фінансувати відновлення після російських атак і вкладати кошти у декарбонізацію відповідно до вимог ЄС.

При тому, що у 2022–2025 роках Євросоюз виділив 9 млрд євро десяти найбільшим металургійним підприємствам на адаптацію до вимог щодо викидів CO₂.

"Тепер від нас вимагають того самого. Але ми маємо спочатку відбудувати підприємства, а потім ще знайти кошти на декарбонізацію. Тому ми вже перебуваємо в нерівних умовах", - зазначив Водовіз.



Окремим викликом залишається втрата виробничих потужностей, адже внаслідок російських атак в Україні вже зруйновано близько 60% сталеливарних потужностей.

Ще одна проблема - відтік кваліфікованих працівників із прифронтових міст, без яких перезапустити виробництво буде проблемою.

"Ми зможемо відновити виробництво, якщо відбудуємо підприємства й знайдемо людей", - наголосив він.



Одним із механізмів відновлення Водовіз назвав створення спільних промислових кластерів України та ЄС. Вони, за його словами, можуть допомогти залучати інвестиції, технології та інтегрувати українські підприємства в європейські виробничі ланцюги.



"Нам потрібно якнайшвидше рухатися до створення кластерів, яких вимагає ЄС, і працювати з європейськими партнерами над узгодженням законодавства", - сказав він.



Водночас Водовіз зауважив, що євроінтеграція для промисловості - це не лише нові правила й обмеження, а й можливість отримати доступ до дешевшого фінансування, сучасних технологій та великого європейського ринку.

Для відновлення галузі потрібен комплексний підхід: відбудова підприємств, збереження людей, доступ до ринку ЄС та спільні інвестиційні механізми з європейськими партнерами.