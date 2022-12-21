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"Прометей" здобув перемогу над "Венецією" у баскетбольному Єврокубку

Фото: "Прометей" переміг у турніру вдруге поспіль (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою слобожанського "Прометея" завершився матч 9-го туру Єврокубка проти італійської "Венеції" на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, група A, 9-й тур

"Венеція" – "Прометей" – 71:75 (19:14, 17:16, 13:24, 22:21)

Італійська команда впевненіше розпочала матч. У середині стартової чверті венеціанці вели з +10. Слобожанці, однак, зуміли зламати цей сценарій і ще до другої десятихвилинки скоротили дефіцит очок удвічі.

У другій чверті ситуація повторилася. "Венеція" на піку мала перевагу дев'ять пунктів, але перед великою перервою український гранд трохи покращив статистику. Хоч "Прометей" і поступався після першої половини, та надпотужно провів третю чверть. Швидко зрівнявши рахунок (40:40), підопічні Ронена Гінзбурга видали домінантний відрізок (10:0) і заклали фундамент перемоги.

Звісно, "Венеція" пручалася. Раз у раз господарі паркету скорочували відставання після ривків слобожанців. Останні хвилини вийшли геть нервовими. Та все ж, "Прометей" відсвяткував успіх на виїзді.

Перемога дозволила слобожанцям зрівнятися з італійським колективом за показниками. Тепер в обох команд по 5 перемог і 4 поразки. Вони ділять 3-6 місця з "Бурсаспором" та "Ульмом".

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Баскетбол