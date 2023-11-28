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"Прометей" повернув Клавелла та ще двох колишніх зірок гранда

Рига, Вівторок 28 листопада 2023 09:29
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"Прометей" повернув Клавелла та ще двох колишніх зірок гранда Фото: Ронен Гінзбург і Джіан Клавелл у попередньому сезоні (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" продовжив перебудову команди посеред сезону 2023/24. До лав колективу Ронена Гінзбурга повернулося тріо виконавців на чолі з Джіаном Клавеллом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Універсальний оборонець з Пуерто-Ріко та український плеймейкер Денис Лукашов приєдналися до тренувань "титанів". Натомість американець Ді Джей Кеннеді повернеться на паркет орієнтовно через два тижні.

"Кеннеді вже прибув цієї неділі до Риги, зараз він проходить медичне обстеження з нашими лікарями і найближчим часом, а саме через 10-14 днів ми також побачимо його на майданчику. Хлопці, з поверненням до рідного клубу, дякуємо, що не залишаєте нас, дякуємо за довіру та за те, що даєте нам велику надію на успіх в цьому сезоні", – заявив президент слобожанців Володимир Дубинський.

Раніше "Прометей" відрахував оборонців Ріда та Кіна, а також двох українців – центрового Петрова та форварда Войналовича. Троє з них приєдналися до "титанів" лише влітку. Натомість поповнив склад слобожанців переможець Єврокубка-2021 Грей.

"Прометей" у нинішньому сезоні змагається в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі (ЛЕБЛ), Єврокубку та Вищій лізі України. Команда йде в лідерах ЛЕБЛ і другого вітчизняного дивізіону. Натомість на євроарені "титани" посідають 6-те місце в групі A турніру.

До слова, раніше "Прометей" здобув вольову перемогу над "Венецією" в Єврокубку 2023/24.

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