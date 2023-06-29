"Прометей" потрапив у список учасників Єврокубка: відомі ключові дати

Організатори Єврокубка 2023/24 склали список учасників змагань. До нього потрапив і вітчизняний баскетбольний гранд, і новачки – литовські "Вулвз", грецький "Аріс" і турецький "Бешикташ".

"Прометей" вдруге поспіль виступатиме в Єврокубку. Підопічні Ронена Гінзбурга в дебютньому сезоні дійшли до півфіналу, де драматично поступилися "Тюрк Телекому". У новому розіграші слобожанці потрапили до 9-ї корзини посіву. Жеребкування заплановане на 7 липня. Старт турніру – в жовтні.

У прийдешньому сезоні зміниться формат Єврокубка. Тепер до плей-офф виходитимуть на 8, а шість найкращих команд із кожної групи. Перші-другі колективи автоматично потраплять у чвертьфінал, а решта гратимуть матчі на виліт із 1/8 фіналу.

Список учасників Єврокубка 2023/24: