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"Прометей" на последних секундах вырвал победу у "Хапоэля" в баскетбольной Лиге чемпионов: видео

Автор: РБК-Украина

В Запорожье прошел второй матч серии плей-ин баскетбольной Лиги Чемпионов. "Прометей" принимал израильский "Хапоэль". В первой игре победили израильтяне.

Подробнее читайте - в материале РБК-Украина.

В первой четверти шла равная игра, команды поочередно выходили вперед, как результат ничья 20:20. Во второй десятиминутке продолжился рисунок игры первой четверти, снова ровный счет. Команды ушли на большой перерыв при счете 36:36.

В третьей четверти гости совершили рывок и даже лидировали с разницей +10, но в конце десятиминутки "Прометтей" сократил счет. Перед последней четвертью "Хапоэль" выигрывал 60:53. В последней четверти чемпион Украины сравнял счет и даже имел возможность вырвать победу, но Миро Билан попал всего один штрафной бросок из двух и перевел игру в овертайм.

В овертайме продолжалась напряженная игра, в которой победителем вышел "Прометей". Крис Доу решился на трехочковый почти с сиреной и попал. Победа "Прометея" со счётом 82:79.

Решающая игра состоится в Иерусалиме 27 января.

Прометей (Украина) - Хапоэль Иерусалим (Израиль) 82:79 ОТ (20:20, 16:16, 17:24, 22:25, 7:4)

Прометей: Кеннеди 20+9 подборов, Стефенс 13+5 подборов, Билан 13+7 подборов + 3 передачи, Харрисон 10, Сидоров 4 - старт, Доу 9, Петров 6, Липовый 5, Лукашов 2, Мишула 0.

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