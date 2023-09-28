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"Прометей" підписав американського форварда на заміну травмованому новачку

Рига, Четвер 28 вересня 2023 11:00
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"Прометей" підписав американського форварда на заміну травмованому новачку Фото: Рашард Келлі в лавах "Діжона" (bebasket.fr)
Автор: Антон Федорців

Універсальний форвард Рашард Келлі поповнив лави слобожанського "Прометея" перед стартом сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

28-річний американець став черговим новачком команди Ронена Гінзбурга. Український гранд прагне замінити ним Арнольдаса Кульбоки, який потрапив у лазарет на 4-6 місяців.

Келлі перебрався до "Прометея" у статусі вільного агента. Минулий сезон він розпочав у чемпіонаті Австралії у складі "Тасманії ДжекДжамперс", а потім перебрався до Європи. Тут він захищав кольори "Вулвз" із Вільнюса в Литовській баскетбольній лізі (LKL) та Європейській північній баскетбольній лізі.

У чемпіонаті Литви Келлі встиг зіграти 11 матчів. У середньому американець набирав там 11.5 очок, робив 5.3 підбирань, виконував 1.3 передачі та оформляв 0.5 перехоплень за 22 хвилини на паркеті. "Вулвз" вилетіли в чвертьфіналі плей-офф LKL.

Хто такий Рашард Келлі

Уродженець штату Вірджинія, на студентському рівні виступав за "Вічіта Стейт Шокерс". На драфті НБА-2018 не був обраний жодною з команд.

Розпочав професіональну кар'єру за межами США. Спершу підписав контракт із пермською "Пармою" і навіть зіграв у Матчі всіх зірок Єдиної ліги ВТБ-2019. Пізніше також виступав за італійський "Тренто", турецький "Газіантеп" і французький "Діжон".

Баскетболом почав займатися в 4-річному віці. Гартувався в іграх зі старшими дітьми та військових школах-інтернатах "Массануттен" і "Харгрейв".

До слова, раніше українець Семерич підписав контракт із "Монако" на два роки.

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