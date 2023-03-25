"Прометей" у першому чвертьфіналі Латвійсько-естонської ліги розгромив "Віймсі"

Латвійсько-естонська баскетбольна ліга, 1/4 фіналу, перший матч

"Прометей" – "Віймсі" – 91:69 (30:16, 18:20, 21:18, 22:15)

Фактично зі старту двобою вітчизняний гранд узявся до справи. Упродовж першої чверті слобожанці методично збільшували власну перевагу над опонентом. Зрештою, за підсумками 10-хвилинки "Прометей" привіз естонському колективу 14 очок переваги.

У другій чверті "Віймсі" зумів стабілізувати гру. Вдалі відрізки іноді дозволяли номінальним гостям скорочувати відставання. Утім, гандикап слобожанців був таким відчутним, що навіть виграні 10 хвилин перед великою перервою не похитнули лідерства "Прометея".

Тим більше, за підсумками третьої чверті український гранд відірвався вже на 15 пунктів. Ще впевненіше слобожанці відіграли фінальний відрізок, збільшивши власну перевагу до понад 20-ти пунктів. Натомість "Віймсі" нічого протиставити "Прометею" так і не зумів, тож заслужено поступився.

Другий матч у чвертьфінальній серії запланований на 1 квітня. Ще одна перемога дозволить слобожанцям оформити путівку в півфінал. Регулярний чемпіонат "Прометей" завершив із феноменальними показниками – 29 перемог, 1 поразка.