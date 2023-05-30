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"Прометей" переманив форварда баскетбольної збірної України

Фото: Андрій Войналович у майці національної команди (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Другим літнім новачком слобожанського "Прометея" став форвард національної команди України Андрій Войналович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний українець перебрався до лав вітчизняного гранда. Останній сезон він провів у складі естонського "Тарту Улікоол".

Уродженець Києва Войналович заявив про себе в "Хіміку" з Южного. Кольори команди з Одещини він захищав у 2017-2021 рр. Натомість сезон 2021/22 форвард розпочав у "Київ-Баскеті", а після повномасштабного вторгнення РФ до України опинився в латвійській "Валмієрі".

Сезон 2022/23 Войналович відіграв за "Тарту" в Мейстріліізі, Латвійсько-естонській баскетбольній лізі та Європейській північній баскетбольній лізі. Із командою українець дійшов до фіналу першості Естонії, а раніше став чемпіоном і володарем Кубка України з "Хіміком".

До збірної України Войналович почав залучатися з 2022 року. Він відіграв за "синьо-жовтих" на Євробаскеті-2022 та в кваліфікації до ЧС-2023. У лютому форвард потрапив до стартової п'ятірки збірної у відбірковому поєдинку проти Нідерландів.

До слова, напередодні "Прометей" оголосив про трансфер американця Марча з чемпіонату Франції.

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