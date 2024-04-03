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"Прометей" переграв "Огре" в чвертьфінальній серії плей-офф ЛЕБЛ

Огре, Середа 03 квітня 2024 21:16
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"Прометей" переграв "Огре" в чвертьфінальній серії плей-офф ЛЕБЛ Фото: "Титани" перемогли середняка регулярної першості (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" вдруге здолав латвійський "Огре" в рамках 1/4 фіналу Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЛЕБЛ, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

"Огре" – "Прометей" – 82:90 (23:25, 19:22, 21:20, 19:23); перший матч – 82:97

У стартовій чверті команди кілька разів змінювали одна одну в лідерах. Під завісу ігрового відрізку цифри на табло стали рівними (21:21). Утім, останні хвилини краще вдалися підопічним Ронена Гінзбурга, які й повели з +2.

На початку другої 10-хвилинки "титани" збільшили власну перевагу до семи пунктів. Щоправда, в середині чверті "Огре" зрівняв рахунок. У відповідь "Прометей" додав обертів і заново створив 9-очковий гандикап. До великої перерви господарі лише трохи скоротили відставання (-5).

Упродовж третього ігрового відрізку команда Гінзбурга кілька разів намагалася піти у відрив. Проте, "Огре" щоразу повертався до очкового дефіциту на кілька пунктів. Зате такий сценарій "титанам" вдалося реалізувати у фінальній чверті. На піку перевага "Прометея" склала 11 пунктів, але для перемоги вистачило й восьми.

У півфіналі змагань слобожанці зустрінуться з ризьким ВЕФом. На чвертьфінальній стадії столична команда двічі здолала сусідів із "Рігаса". Торік "Прометей" і ВЕФ грали у фіналі ЛЕБЛ. Сильнішими виявилися "титани".

До слова, раніше "Прометей" програв "Дніпру" фінал Кубка України в Києві.

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