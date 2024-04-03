"Прометей" обыграл "Огре" в четвертьфинальной серии плей-офф ЛЭБЛ

Слобожанский "Прометей" во второй раз одолел латвийский "Огре" в рамках 1/4 финала Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

ЛЭБЛ, 1/4 финала, ответные матчи

"Огре" – "Прометей" – 82:90 (23:25, 19:22, 21:20, 19:23); первый матч – 82:97

В стартовой четверти команды несколько раз сменяли друг друга в лидерах. Под занавес игрового отрезка цифры на табло стали равными (21:21). Впрочем, последние минуты лучше удались подопечным Ронена Гинзбурга, которые и повели с +2.

В начале второй 10-минутки "титаны" увеличили свое преимущество до семи пунктов. Правда, в середине четверти "Огре" сравнял счет. В ответ "Прометей" взвинтил темп и заново создал 9-очковый гандикап. К большому перерыву хозяева немного сократили отставание (-5).

В течение третьего игрового отрезка команда Гинзбурга несколько раз пыталась уйти в отрыв. Однако "Огре" каждый раз возвращался к очковому дефициту в несколько пунктов. Зато такой сценарий "титанам" удалось реализовать в финальной четверти. На пике преимущество "Прометея" составило 11 пунктов, но для победы хватило и восьми.

В полуфинале соревнований слобожанцы встретятся с рижским ВЭФом. На четвертьфинальной стадии столичная команда дважды одолела соседей из "Ригаса". В прошлом году "Прометей" и ВЭФ играли в финале ЛЭБЛ. Сильнее оказались "титаны".