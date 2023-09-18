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"Прометей" несподівано підписав форварда збірної України

Рига, Понеділок 18 вересня 2023 10:29
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"Прометей" несподівано підписав форварда збірної України Фото: В'ячеслав Бобров минулий сезон провів за "Будівельник" (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Важкий форвард національної команди України В'ячеслав Бобров перебрався до лав слобожанського "Прометея".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

30-річний українець став черговим новачком команди Ронена Гінзбурга. Вихованець маріупольського "Азовмаша" донедавна підтримував форму в тренувальному таборі слобожанців.

Бобров уклав контракт із "Прометеєм" перед стартом сезону 2023/24. Вітчизняний гранд у прийдешній рік виступатиме в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі, Єврокубку та Вищій лізі України. Форвард буде частиною "європейського" ростеру команди.

Минулий сезон Бобров розпочав у складі столичного "Будівельника". Він захищав кольори "гладіаторів" у Балканській та Європейській північній баскетбольній лігах. Завершив сезон у французькому "Орлеані" зі статистикою 9.4 очок, 4.1 підбирання, 2 передачі, 0.3 перехоплень за майже 20 хвилин у середньому на паркеті.

Хто такий В'ячеслав Бобров

Уродженець Донецька, перші кроки в дорослому баскетболі зробив у лавах "Азовмаша". Чемпіон України-2010 з маріупольцями.

Далі в рамках Суперліги захищав кольори "Києва" (двічі), южненського "Хіміка", "Дніпра" та "Будівельника". Легіонерського хліба спробував у Румунії ("Пітешті"), Франції ("Кемпер", "Нантер", "Орлеан"), Литві ("Пієно Жвайгждес") та Іспанії ("Гіпускоа", "Фуенлабрада"). Виграв ЛЕБЛ у складі "Пієно".

У збірній України виступав на Євробаскеті-2017 та чемпіонаті Європи торік. Нещодавно був у ростері національної команди на прекваліфікацію до Олімпіади.

До слова, українець Скапінцев відрахований "Нью-Йорк Нікс" до старту сезону НБА.

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