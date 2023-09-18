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"Прометей" неожиданно подписал форварда сборной Украины

Рига, Понедельник 18 сентября 2023 10:29
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"Прометей" неожиданно подписал форварда сборной Украины Фото: Вячеслав Бобров прошлый сезон провел за "Будивельник" (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Тяжелый форвард национальной команды Украины Вячеслав Бобров перебрался в ряды слобожанского "Прометея".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

30-летний украинец стал очередным новичком команды Ронена Гинзбурга. Воспитанник мариупольского "Азовмаша" до недавних пор поддерживал форму в тренировочном лагере слобожанцев.

Бобров заключил контракт с "Прометеем" перед стартом сезона 2023/24. Отечественный гранд в грядущий год будет выступать в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, Еврокубке и Высшей лиге Украины. Форвард будет частью "европейского" ростера команды.

Прошлый сезон Бобров начал в составе столичного "Будивельника". Он защищал цвета "гладиаторов" в Балканской и Европейской северной баскетбольной лигах. Завершил сезон во французском "Орлеане" со статистикой 9.4 очков, 4.1 подбора, 2 передачи, 0.3 перехвата за почти 20 минут в среднем на паркете.

Кто такой Вячеслав Бобров

Уроженец Донецка, первые шаги во взрослом баскетболе сделал в рядах "Азовмаша". Чемпион Украины-2010 с мариупольцами.

Далее в рамках Суперлиги защищал цвета "Киева" (дважды), южненского "Химика", "Днепра" и "Будивельника". Легионерский хлеб попробовал в Румынии ("Питешти"), Франции ("Кемпер", "Нантер", "Орлеан"), Литве ("Пиено Жвайгждес") и Испании ("Гипускоа", "Фуэнлабрада"). Выиграл ЛЭБЛ в составе "Пиено".

В сборной Украины выступал на Евробаскете-2017 и чемпионате Европы прошлого года. Недавно был в ростере национальной команды на пре-квалификацию к Олимпиаде.

К слову, украинец Скапинцев отчислен "Нью-Йорк Никс" до старта сезона НБА.

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