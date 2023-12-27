"Прометей" ледве дотиснув безнадійного аутсайдера баскетбольного Єврокубка

Єврокубок, груповий етап, 13-й тур

"Прометей" – "Цедевіта Олімпія" – 105:100 (24:30, 36:25, 18:22, 27:23)

Зі стартових хвилин переконливіше виглядали гості. Словенський колектив до середини чверті створив 5-очковий відрив. "Титани" кілька разів підбиралися впритул до "Цедевіти Олімпії", але за підсумками відрізку слобожанці відстали на 6 пунктів.

Утім, повністю реабілітуватися "Прометей" зумів у другій 10-хвилинці. Спершу команда Ронена Гінзбурга з боями наздогнала "драконів". Натомість у кінцівці "титани" вирвалися вперед і пішли на велику перерву з гандикапом +5.

Вітчизняний гранд спробував розвинути перевагу. Однак, відірвавшись на 7 пунктів, "титани" зупинилися. Натомість "Цедевіта Олімпія" відігралася і дала старт гойдалкам на майданчику. Наприклад, третю чверть "Прометей" залишив із собою із +1.

У фінальні 10 хвилин лідер у рахунку змінювався кілька разів. Останні 300 секунд ігрового часу команди взагалі здебільшого йшли нога в ногу. Стратегічну перевагу для слобожанців забезпечив Агада з ендваном. Зрештою, "Прометей" набрав на п'ять пунктів більше.

Завдяки перемозі підопічні Гінзбурга закріпилися в топ-6 групи A Єврокубка. Рекорд "титанів" – 7 перемог, 6 поразок. Наступний матч слобожанці зіграють 10 січня проти "Парижа" на виїзді.