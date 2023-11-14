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"Прометей" класною перемогою над "Хапоелем" завершив смугу невдач у Єврокубку

Фото: Тай Одіасе став найрезультативнішим у поєдинку (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" здобув перемогу над тель-авівським "Хапоелем" у черговому турі баскетбольного Єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, груповий етап, 7-й тур

"Прометей" – "Хапоель" Тель-Авів – 98:89 (29:26, 19:23, 27:18, 23:22)

 

Із перших хвилин ініціативою заволоділи номінальні гості. "Червоні демони" навіть створили невеликий гандикап, відірвавшись від слобожанців на 6 пунктів. Утім, підопічні Ронена Гінзбурга швидко опанували ситуацію і вже в середині чверті грали на рівних.

Згодом "Прометей" досягнув тієї ж переваги на шість очок. Однак, під завісу 10-хвилинки трохи втратив темп і завершив із +3. "Титани" трималися попереду і впродовж другої чверті. Та перед великою перервою "Хапоель" виглядав цікавіше та пішов відпочивати з мініальним запасом (49:48).

Це неабияк розгнівало слобожанців. На третю чверть вони вийшли налаштованими лише на перемогу. Після рівного старту команда Гінзбурга взяла матч під контроль і методично збільшувала власну перевагу. За підсумками відрізку "титани" відірвалися на 8 пунктів.

Ще більшою перевага "Прометея" була в останній 10-хвилинці. У середині чверті слобожанці вели з +13. "Хапоель" у фінальні хвилини спромігся лише трохи скоротити відставання, але не більше. Найрезультативнішим на паркеті в цей вечір був форвард господарів Тай Одіасе (19 очок, 3 підбирання).

Завдяки перемозі "Прометей" впритул наблизилися до топ-6 групи A. Рекорд команди – 3 перемоги, 4 поразки. У наступному турі слобожанці зустрінуться з "Венецією", що розташувалася на 8-й сходинці. Поєдинок запланований на 22 листопада.

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Баскетбол