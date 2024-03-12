UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Прометей" беазпеляційно поступився "Бургу" в чвертьфіналі баскетбольного Єврокубка

Фото: "Титани" вилетіли з континентальних змагань (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" програв французькому "Бургу" в плей-офф Єврокубка 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, 1/4 фіналу

"Бург" – "Прометей" – 95:82 (17:16, 28:28, 34:13, 16:25)

 

У першій чверті команди грали фактично на рівних. Савойці кілька разів намагалися піти у відрив, але "титани" відпускали французький колектив максимум на 5 очок. Під завісу ж відрізку підопічні Ронена Гінзбурга взагалі скоротили відставання до мінімуму.

Старт другої 10-хвилинки "Бург" провів краще. Команда Фредеріка Фоту відірвалися на 8 пунктів. Утім, "Прометей" уже в середині чверті зумів вирівняти становище (33:33). Тим не менше, господарі видали новий яскравий відрізок (9:2) і знову впевнено повели. Та перед великою перервою слобожанці скоротили дефіцит до -1.

А ось третя чверть обернулася повною катастрофою для "титанів". Хлопці Гінзбурга просто розвалилися, дозволивши баскетболістам "Бурга" владарювати по обидва боки майданчика. Як наслідок, шестиочкова перевага господарів у середині 10-хвилинки зросла до +22 за її підсумками.

"Прометей" спробував перехопити ініціативу на початку фінального відрізку, але підопічні Фоту вчасно зреагували. Савойцям вдалося перевести гру в спокійніше русло та нівелювати всі спроби слобожанців організувати камбек. Максимумом слобожанців стала втеча від розгромної поразки.

Отже, "Прометей" завершив виступи на європейській арені в сезоні 2023/24. Підопічні Гінзбурга пройшли груповий етап і одну стадію плей-офф Єврокубка. Надалі "титани" зосередяться на виступах в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі.

До слова, раніше "Прометей" програв "Дніпру" фінал Кубка України в Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол