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Проливные дожди вызвали наводнение в Турции, водой залило города

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Анкара, Пятница 23 июля 2021 10:06
Проливные дожди вызвали наводнение в Турции, водой залило города Фото: Турцию накрыло наводнение (ntv)
Автор: Анастасия Рокитна

Проливные дожди вызвали сильные наводнения в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции. Cейчас ведутся поисково-спасательные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Hurriyet.

Жителей эвакуируют из подтопленных домов, в основном их вывозят на надувных лодках. Спасены около 200 человек.

"Сегодня в результате экстремальных дождей произошло наводнение в районе Архави провинции Артвин. Река Архави вышла из берегов, районный центр и сельские дороги были затоплены. Аналогичная ситуация сложилась в районе Фындыклы провинции Ризе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу прибыл в район затопления. Он отметил, что в настоящее время в результате наводнения никто не погиб, двое получили ранения.

Затопило город Архави и несколько поселков вокруг. Туда можно добраться только на лодках. В регионе продолжается эвакуация: уже вывезли около двух сотен человек. Воду тем временем откачивают.

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Турция наводнение
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