Проливні дощі викликали повінь в Туреччині, водою залило міста

Проливні дощі викликали сильні повені в провінціях Різе і Артвин на північному сході Туреччини. Cейчас ведуться пошуково-рятувальні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Hurriyet .

Жителів евакуювали з підтоплених будинків, в основному їх вивозять на надувних човнах. Врятовано близько 200 осіб.

"Сьогодні в результаті екстремальних дощів сталася повінь в районі Архави провінції Артвин. Річка Архави вийшла з берегів, районний центр і сільські дороги були затоплені. Аналогічна ситуація склалася в районі Финдикли провінції Різе", - йдеться в повідомленні.

Geçmiş olsun Arhavi pic.twitter.com/lC92s8VMSm — Sedat Yakup Kalyoncu (@YakupKalyoncu) July 22, 2021

Повідомляється, що міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу прибув в район затоплення. Він зазначив, що наразі в результаті повені ніхто не загинув, двоє отримали поранення.

Затопило місто Архави і кілька селищ навколо. Туди можна дістатися лише на човнах. У регіоні триває евакуація: вже вивезли близько двох сотень людей. Воду тим часом відкачують.