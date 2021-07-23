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Проливні дощі викликали повінь в Туреччині, водою залило міста

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Анкара, П'ятниця 23 липня 2021 10:06
Проливні дощі викликали повінь в Туреччині, водою залило міста Фото: Туреччину накрила повінь (ntv)
Автор: Анастасія Рокитна

Проливні дощі викликали сильні повені в провінціях Різе і Артвин на північному сході Туреччини. Cейчас ведуться пошуково-рятувальні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Hurriyet.

Жителів евакуювали з підтоплених будинків, в основному їх вивозять на надувних човнах. Врятовано близько 200 осіб.

"Сьогодні в результаті екстремальних дощів сталася повінь в районі Архави провінції Артвин. Річка Архави вийшла з берегів, районний центр і сільські дороги були затоплені. Аналогічна ситуація склалася в районі Финдикли провінції Різе", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу прибув в район затоплення. Він зазначив, що наразі в результаті повені ніхто не загинув, двоє отримали поранення.

Затопило місто Архави і кілька селищ навколо. Туди можна дістатися лише на човнах. У регіоні триває евакуація: вже вивезли близько двох сотень людей. Воду тим часом відкачують.

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