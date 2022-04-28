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Прокуроры направили 2,2 млн гривен из залогов на нужды армии

Фото: прокуроры направили на нужды ВСУ 2,2 млн гривен (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Ювенальные прокуроры направили средства из залогов на нужды украинской армии. Взысканная сумма составила около 2,2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что средства взысканы по ходатайству Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию с подозреваемых в уголовном производстве по факту торговли людьми (ст. 149 УК Украины). Прокуроры смогли изъять около 2,2 млн гривен.

Средства направлены на специальный счет для поддержки Вооруженных Сил Украины.

"В отношении подозреваемых лиц ранее была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Сейчас он изменен на не связанный с содержанием под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала войны прокуроры направили на нужды ВСУ арестованного имущества на более 2,6 млрд гривен.

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