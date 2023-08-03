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Прокурор МКС може видати нові ордери на арешт Путіна та вищого керівництва Росії

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Україна, Четвер 03 серпня 2023 09:32
Прокурор МКС може видати нові ордери на арешт Путіна та вищого керівництва Росії Фото: новий ордер на арешт Путіна може видати прокурор МКС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Справа щодо депортації українських дітей - не єдина справа, яку розслідує Міжнародний кримінальний суд. Нові ордери на арешт залежать у першу чергу від дій прокурора МКС.

Про це заявив голова МКС Пьотр Гофманський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Він (прокурор МКС, - ред.) може зробити запит на ордер на арешт в досудових суддів МКС, які вирішать, чи є підстави для видачі майбутніх ордерів на арешт. Але безумовно прокурор чітко заявив, що він активно займається новими розслідуваннями в Україні, так само як і в інших країнах та ми очікуємо, що буде більше дій з цього приводу", - сказав Гофманський.

Злочини групи "Вагнера"

Як зазначає видання, однією зі справ, які могли б призвести до нових ордерів на арешт Володимира Путіна та вищого керівництва Росії, є справа воєнних злочинів групи "Вагнера".

"Якщо довести, що бійці "Вагнера" беруть участь у свідомому вбивстві цивільних, потрібно подивитись чи на цей момент, коли вони здійснювали ці вбивства, вони були у командному ланцюжку, в якому були російські офіцери чи в ньому було тільки командування групи", - пояснює професорка права в академії Вест Пойнт Дженніфер Меддокс.

Один із доказів прямих зв’язків російської влади із бойовиками "групи Вагнера" надав нещодавно сам Путін. Він визнав, що Москва з травня 2022 року по травень 2023 року "повністю фінансувала" найманців, витративши на них близько 1 мільярда доларів з бюджету. На думку експертів з міжнародного права, ця заява Путіна зробить легшою роботу міжнародних судів з переслідування російського керівництва за злочини, скоєні бойовиками "Вагнера".

"Слова Путіна потенційно мають дуже серйозні наслідки з точки зору притягнення Росії до відповідальності за дії "Вагнера" та притягнення особисто Путіна до відповідальності як лідера Росії", - вважає професор права в Університетському коледжі Лондона Філіп Сендс.

Арешт Путіна

У березні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан видав ордер на арешт Володимира Путіна у справі про вивезення українських дітей. Ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ відкрила майже 90 тисяч справ за фактом воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами. Воєнні злочини РФ розслідує і Міжнародний кримінальний суд Гааги.

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