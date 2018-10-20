У прокуратуры 4 версии причин крушения Су-27, - Матиос

Фото: Анатолий Матиос (РБК-Украина)

В июле истребитель Су-27 прошел капитальный ремонт и полную модернизацию

Прокуратура отрабатывает четыре основные версии причин крушения истребителя Су-27 16 октября в Винницкой области. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

"Сейчас отрабатывают 4 основные версии - человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможна заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе", - рассказал военный прокурор.

Он добавил, что в июле самолет прошел капитальный ремонт и полную модернизацию, и с того времени налетал 20 часов, при том, что его ресурс по всем государственным техническим экспертизам был продлен на 12 лет.

Напомним, истребитель Су-27 разбился 16 октября в районе с. Уланов между населенными пунктами Хмельник и Бердичев в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета. В результате катастрофы погиб украинский пилот полковник Иван Петренко, который был заместителем командира воздушного командования "Восток".

Воздушные силы Соединенных Штатов Америки официально подтвердили, что в катастрофе самолета Су-27 в Винницкой области погиб американский пилот, который служил в составе 144-го боевого крыла Национальной гвардии США в Калифорнии.