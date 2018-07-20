В прокуратуре Германии не исключают версию теракта в нападении на автобус

Сегодня в Германии уроженец Ирана в автобусе ранил ножом 14 человек

Прокуратура немецкого города Любек не исключает версию теракта в качестве мотива напавшего с ножом на пассажиров автобуса. Об этом заявила прокурор Улла Хингст, передает Luebecker Nachrichten.

"Ничто не может быть исключено", - заявила Хингст

По ее словам, допрос подозреваемого еще не закончен. Кроме того, правоохранители опрашивают людей, ехавших в автобусе во время нападения.

Напомним, сегодня в немецком городе Любек неизвестный в рейсовом автобусе выхватил нож и начал наносить удары пассажирам, в результате происшествия ранения получили 14 человек. Нападение произошло в автобусе, который ехал из Любека в направлении Травемюнде.

По информации издания, мужчина вытащил из рюкзака нож и напал на пассажиров. В результате два человека получили тяжелые ранения, еще 12 отделались несильными порезами. Ранее правоохранители задержали нападавшего. На допросе выяснилось, что он является уроженцем Ирана.