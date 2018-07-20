У прокуратурі Німеччини не виключають версію теракту в нападі на автобус

Сьогодні в Німеччині уродженець Ірану в автобусі поранив ножем 14 осіб

Прокуратура німецького міста Любек не виключає версію теракту в якості мотиву чоловіка, який напав з ножем на пасажирів автобуса. Про це заявила прокурор Улла Хингст, передає Luebecker Nachrichten.

"Ніщо не може бути виключено", - заявила Хингст

За її словами, допит підозрюваного ще не закінчений. Крім того, правоохоронці опитують людей, що їхали в автобусі під час нападу.

Нагадаємо, сьогодні в німецькому місті Любек невідомий у рейсовому автобусі вихопив ніж і почав наносити удари пасажирам, в результаті інциденту поранення отримали 14 осіб. Напад стався в автобусі, який їхав з Любека в напрямку Травемюнде.

За інформацією видання, чоловік витягнув з рюкзака ніж і напав на пасажирів. В результаті дві людини отримали важкі поранення, ще 12 отримали несильні порізи. Раніше правоохоронці затримали нападника. На допиті з'ясувалося, що він є уродженцем Ірану.