В прокуратуре было 30 тысяч производств по ПриватБанку, - Венедиктова

В Едином реестре досудебных расследований было 30 тысяч дел касательно ПриватБанка. Большинство из них уже закрыты.

Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера".

Она отметила, что 20 тысяч дел уже закрыто. И среди них часть касаются "незначительных" служебных преступлений.

"Следствие у нас ведется еще с 2017 года. В ЕРДР уголовное производство против топ-менеджеров ПриватБанка внесено 6 марта 2017 года. У нас производств по ПриватБанку достаточно. Я думаю, будет интересно узнать, что их 30 тысяч было. 20 тысяч уже закрыто", - сказала Венедиктова.

Напомним, в среду Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен. На следующий день он вышел, использовав эту возможность.

Также на этой неделе Владимира Яценко украинские правоохранители буквально сняли с чартерного рейса, когда он уже летел из Днепра в Вену. Но самолет развернули, посадили в Борисполе, после чего стало известно о том, что Яценко готовили подозрение.

На сегодня, помимо него, подозрения объявили бывшему главе правления банка Александру Дубилету, а также экс-начальнику департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной. При этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что это только начало и в деле "ПриватБанка" скоро будут новые подозрения.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Алексей Данилов, Роман Синицын и другие, обсудили наиболее интересные для украинцев вопросы.

В частности, попытались дать ответ на вопрос: Сергей Стерненко - активист или преступник? А также затронули тему скандала с топменеджерами "ПриватБанка" и поговорили про санкционные списки в Украине.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу показали, как в Украине подделывают справки про отрицательные результаты тестирования на COVID-19.



Также украинцам рассказали, как изменятся штрафы за нарушения правил дорожного движения.



Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал детали расследования, в результате которого были введены санкции против Виктора Медведчука, его жены, шестерых лиц и 19 компаний.



А еще Данилов прокомментировал приобретения телеканала "Прямой" Петром Порошенко.



В том же выпуске заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию с резким ростом количества больных COVID-19 в Ивано-Франковской области.