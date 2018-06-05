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Прокуратура завершила следствие по делу экс-заместителя "министра спорта" оккупированного Крыма

НовостиОбщество    05.06.2018 - 16:27
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подозреваемый осуществлял реализацию государственной политики страны-агрессора в области спорта

Следователи Службы Безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым (АРК) под руководством прокуратуры АРК завершили следствие по делу экс-заместителя "министра спорта" оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Так, закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению гражданина Украины - так называемого "заместителя министра спорта Республики Крым", в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Так, было установлено, что находясь на посту заместителя министра оккупационного правительства, подозреваемый осуществлял реализацию государственной политики страны-агрессора в области спорта, способствовал популяризации вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины, пророссийского патриотического воспитания, осуществлял мероприятия по проведению допризывной подготовки молодежи перед военной службой в Российской Федерации

В частности, вина подозреваемого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями проведенных судебно-портретной и фоноскопической экспертиз.
В настоящее время сторона защиты уведомлена об окончании досудебного расследования и открытии материалов указанного уголовного производства.

Отмечается, что после ознакомления подозреваемого и его защитника с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, что ранее 2 февраля 2018 года Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя "министра спорта" самопровозглашенного совета министров оккупационной власти Крыма Фаруха Камалова.

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Теги публикации: Крым, Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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