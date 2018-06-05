Прокуратура завершила слідство у справі екс-заступника "міністра спорту" окупованого Криму

Підозрюваний здійснював реалізацію державної політики країни-агресора в галузі спорту

Слідчі Служби Безпеки України (СБУ) в Автономній Республіці Крим (АРК) за керівництва прокуратури АРК завершили слідство у справі екс-заступника "міністра спорту" окупованого Криму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

Так, закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою громадянина України - так званого "заступника міністра спорту Республіки Крим", у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Так, було встановлено, що перебуваючи на посаді заступника міністра окупаційного уряду, підозрюваний здійснював реалізацію державної політики країни-агресора в галузі спорту, сприяв популяризації збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України, проросійського патріотичного виховання, здійснював заходи щодо проведення допризовної підготовки молоді перед військовою службою в Російській Федерації.

Зокрема, вину підозрюваного підтверджено показами свідків, висновками проведених судово-портретної та фоноскопічної експертиз.

На даний час сторона захисту повідомлена про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів вказаного кримінального провадження.

Зазначається, що після ознайомлення підозрюваного та його захисника з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде спрямовано до суду.

Нагадаємо, що раніше 2 лютого 2018 року Служба безпеки України затримала колишнього заступника "міністра спорту" самопроголошеної ради міністрів окупаційної влади Криму Фаруха Камалова.