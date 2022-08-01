UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прокуратура завела дело на двух бывших судей, которые работают на оккупантов в "ДНР"

Фото: Прокуратура завела дело на двух бывших судей, перешедших в ДНР (freepik.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Прокуратура Донецкой области двум жителям Макеевки и Новоазовска заочно сообщила о подозрении в причастности к террористической организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в 2016 году двое бывших судей Донецкого окружного административного суда и Тельмановского районного суда Донецкой области добровольно приняли участие в образовании и функционировании на территории области системы незаконных судебных органов оккупационной власти РФ.

Они возглавили так называемые "Тельмановский и Новоазовский районные суды ДНР", подозреваемые, применяя незаконно введено так называемое законодательство псевдореспубликы, осуществляют "правосудие" и принимают незаконные судебные решения.

Также подозреваемые проводят брифинги для подконтрольных оккупационному режиму СМИ, освещая деятельность террористической организации.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом территориального управления ГБР.

Напомним, в Харькове задержали двух мужчин, которые осуществляли видеосъемку мест расположения украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНРПрокуратура