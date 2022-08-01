Прокуратура завела дело на двух бывших судей, которые работают на оккупантов в "ДНР"

Прокуратура Донецкой области двум жителям Макеевки и Новоазовска заочно сообщила о подозрении в причастности к террористической организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.
По данным следствия, в 2016 году двое бывших судей Донецкого окружного административного суда и Тельмановского районного суда Донецкой области добровольно приняли участие в образовании и функционировании на территории области системы незаконных судебных органов оккупационной власти РФ.
Они возглавили так называемые "Тельмановский и Новоазовский районные суды ДНР", подозреваемые, применяя незаконно введено так называемое законодательство псевдореспубликы, осуществляют "правосудие" и принимают незаконные судебные решения.
Также подозреваемые проводят брифинги для подконтрольных оккупационному режиму СМИ, освещая деятельность террористической организации.
Досудебное расследование осуществляется следственным отделом территориального управления ГБР.
Напомним, в Харькове задержали двух мужчин, которые осуществляли видеосъемку мест расположения украинских военных.
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