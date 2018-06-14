Прокуратура Южной Кореи требует для экс-президента еще 12 лет тюрьмы

Прокуратура требует наложить на Пак Кын Хе штраф в размере 7,38 миллиона долларов США

В Южной Корее прокуратура требует приговорить бывшего президента Пак Кын Хе на 12 лет за взяточничество. Об этом сообщает Yonhap.

"В четверг прокуратура (Южной Кореи, - ред.) требует 12 лет тюрьмы для бывшего президента Пак Кын Хе за получение взяток от Национальной службы разведки", - сообщает издание.

Также указано, что прокуратура требует наложить на нее штраф в размере 7,38 миллиона долларов США.

Отметим, что экс-президент уже отбывает 24-летний срок заключения по другому коррупционному делу, которое привело к ее импичменту. Сама же экс-президент не явилась в суд в четверг на судебное заседание, называя дело против нее политически мотивированным.

Подчеркнем, что 6 апреля 2018 года суд Южной Кореи признал экс-президента страны Пак Кын Хе виновной в коррупции и злоупотреблении властью, приговорив ее к 24 годам лишения свободы.

Напомним, в апреле в Южной Корее прокуратура выдвинула обвинение в коррупции бывшему президенту страны Ли Мен Баку.