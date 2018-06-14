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Прокуратура Південної Кореї вимагає для екс-президента ще 12 років в'язниці

НовиниПолітика    14.06.2018 - 13:07
Фото: Пак Кин Хе (flickr.com koreanet)
Фото: Пак Кин Хе (flickr.com koreanet)

Прокуратура вимагає накласти на Пак Кин Хе штраф у розмірі 7,38 мільйона доларів США

У Південній Кореї прокуратура вимагає засудити колишнього президента Пак Кин Хе на 12 років за хабарництво. Про це повідомляє Yonhap.

"У четвер прокуратура (Південної Кореї, - ред.) вимагає 12 років ув'язнення для колишнього президента Пак Кин Хе за отримання хабарів від Національної служби розвідки", - повідомляє видання.

Також вказано, що прокуратура вимагає накласти на неї штраф у розмірі 7,38 мільйона доларів США.

Зазначимо, що екс-президент уже відбуває 24-річний термін ув'язнення за іншою корупційною справою, яка призвела до її імпічменту. Сама ж екс-президент не з'явилась до суду у четвер на судове засідання, називаючи справу проти неї політично вмотивованою.

Підкреслимо, що 6 квітня 2018 року суд Південної Кореї визнав екс-президента країни Пак Кин Хе винною у корупції та зловживанні владою, засудивши її до 24 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні у Південній Кореї прокуратура висунула звинувачення у корупції колишньому президенту країни Лі Мен Баку.

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Теги публікації: коррупция, Южная Корея  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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