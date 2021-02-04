Прокуратура сообщила о подозрении "главе" одного из райсудов "ЛНР"

"Главе одного из районных судов города Луганска" сообщили о подозрении. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в октябре 2015 года подозреваемый возглавил районный суд так называемой "ЛНР" и начал осуществлять "правосудие" от ее имени.

"С целью поддержки оккупационного режима и функционирования псевдореспублики он участвует в деятельности оккупационной "судебной ветви власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в делах, которые рассматривает "судья", принимаются незаконные решения, противоречащие законодательству Украины и нарушают права украинцев.

При этом отмечается, что подозреваемый продолжает судейскую деятельность и в настоящее время.

Подозреваемый был объявлен в общегосударственный обыск.

Напомним, недавно СБУ сообщила о подозрении шестерым боевикам "ЛНР" и объявила их в розыск. Четверо боевиков занимались "контрразведывательной" и диверсионной работой, а также преследовали мирных жителей.

Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "мэру" оккупированного Дебальцево.