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Прокуратура повідомила двом представникам "Самооборони Криму" про підозру

НовиниПолітика    12.06.2018 - 21:25
Фото: прокуратура Криму (wikipedia.org)
Фото: прокуратура Криму (wikipedia.org)

Одна з представників - громадянка Росії

Прокуратура Автономної Республіки Крим та Головне управлінням Національної поліції у Криму та Севастополі у рамках кримінального провадження за фактами незаконного позбавлення волі українських активістів повідомила ще двом учасникам так званої "Самооборони Криму" про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба кримської прокуратури.

Так, під час проведення слідчих дій один із потерпілих впізнав серед осіб, які причетні до його викрадення, незаконного утримання та проведення допитів з погрозою застосування зброї, активного учасника цього формування та його спільницю - громадянку Російської Федерації.

Зазначимо, у ході розслідування установлено, що упродовж березня 2014 року члени незаконно створеного озброєного формування "Самооборона Криму" без жодних законних повноважень у м. Сімферополі затримували громадян України, після чого тривалий час незаконно утримували їх у невідомому місці. Потерпілі постійно перебували з мішками на головах та піддавалися моральним та фізичним стражданням.

Вживаються заходи щодо отримання дозволу на затримання підозрюваних та оголошення їх в розшук. 

Підкреслюється, що наразі більше сорока членам незаконно створеного озброєного формування "Самооборона Криму" повідомлено про підозру. Деякі з підозрюваних вже перебувають у державному розшуку.

Нагадаємо, главі так званої роти спеціального призначення "Самооборона Криму" Армену Мартояну знову оголосили про підозру.

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Теги публікації: Крим, подозрение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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