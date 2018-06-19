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Интервью

Прокуратура и СБУ хотят устроить в Харькове коммунальный коллапс, но этого не будет, - Кернес

НовостиПолитика    19.06.2018 - 17:00
Фото: Геннадий Кернес (vidrodzhennya.org.ua)
Фото: Геннадий Кернес (vidrodzhennya.org.ua)

Кернес заявил о давлении на Харьковский горсовет

Мэр Харькова Геннадий Кернес, избранный от Партии "Відродження", заявляет о давлении со стороны областной прокуратуры и областного управления Службы безопасности Украины на Харьковский городской совет, а также коммунальные предприятия. Об этом говорится в заявлении Харьковского городского головы от 19 июня, опубликованном на сайте горсовета.

"Под вымышленными предлогами представители силовых органов области приходят в мэрию, на все без исключения КП, изымают необходимую для эффективной работы горсовета и предприятий документацию, вызывают руководителей на многочасовые допросы. Поскольку эта ситуация возникла одновременно во всех без исключения КП, нетрудно сделать вывод: кто-то, пользуясь "телефонным правом", дал приказ областным прокуратуре и СБУ организовать управленческий хаос на коммунальных предприятиях Харькова", – заявил Кернес.

По мнению мэра Харькова, конечной целью этих действий должен стать коммунальный коллапс в городе.

"Невывоз мусора, отключение воды и тому подобное. Но я даю слово всем харьковчанам, что этой цели ни работники прокуратуры, ни следователи СБУ не достигнут... За последние годы в Харьковском городском совете и на коммунальных предприятиях создана прочная система управления. Переживем и эту волну заказного поиска "жареных" фактов о работе харьковских КП. Я в этом уверен", – подчеркнул мэр Харькова.

Ему "жалко", отметил Кернес, что большинство директоров коммунальных предприятий города вынуждены тратить свое время на общение с правоохранителями вместо того, чтобы выполнять прямые обязанности.

"Жаль только, что время, которое директора КП могли использовать на то, чтобы работать для Харькова, они должны тратить на малоприятное общение с ангажированными следователями областной прокуратуры и СБУ. Их поиски "грязного белья" не помешают нам готовить город к отопительному сезону и проводить все те работы, которые, как вы и сами видите, в огромных объемах осуществляются сейчас на улицах и во дворах Харькова", – добавил мэр.

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Теги публикации: Геннадий Кернес, Харьков, Партия "Видродження"  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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