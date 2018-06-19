Прокуратура і СБУ хочуть влаштувати в Харкові комунальний колапс, але цього не буде, - Кернес

Кернес заявив про тиск на Харківську міськраду

Мер Харкова Геннадій Кернес, обраний від Партії "Відродження", заявляє про тиск з боку обласної прокуратури та обласного управління Служби безпеки України на Харківську міську раду, а також комунальні підприємства. Про це йдеться в заяві Харківського міського голови від 19 червня, опублікованій на сайті міськради.

"Під вигаданими приводами представники силових органів області приходять в мерію, на всі без винятку КП, вилучають необхідну для ефективної роботи міськради і підприємств документацію, викликають керівників на багатогодинні допити. Оскільки ця ситуація виникла одночасно у всіх без винятку КП, неважко зробити висновок: хтось, користуючись телефонним правом, дав наказ обласним прокуратурі та СБУ організувати управлінський хаос на комунальних підприємствах Харкова", – заявив Кернес.

На думку мера Харкова, кінцевою метою цих дій повинен стати комунальний колапс в місті.

"Невивезення сміття, відключення води тощо. Але я даю слово всім харків'янам, що цієї мети ані працівники прокуратури, ані слідчі СБУ не досягнуть... За останні роки в Харківській міській раді та на комунальних підприємствах створена міцна система управління. Переживемо і цю хвилю замовного пошуку "смажених" фактів про роботу харківських КП. Я в цьому впевнений", – підкреслив мер Харкова.

Йому "шкода", зазначив Кернес, що більшість директорів комунальних підприємств міста змушені витрачати свій час на спілкування з правоохоронцями замість того, щоб виконувати прямі обов'язки.

"Шкода тільки, що час, який директора КП могли використати на те, щоб працювати для Харкова, вони повинні витрачати на малоприємне спілкування з заангажованим слідчими обласної прокуратури та СБУ. Їх пошуки "брудної білизни" не завадять нам готувати місто до опалювального сезону і проводити всі ті роботи, які, як ви й самі бачите, у величезних обсягах здійснюються зараз на вулицях і у дворах Харкова", – додав мер.