Прокуратура Румунії звинуватила екс-кандидата у президенти в "легіонерській" пропаганді

Прокуратура Румунії висунула екс-кандидату у президенти звинувачення у пропаганді легіонерських ідей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральну прокуратуру Румунії.
Розслідування у справі Джорджеску розширили після того, як він процитував у прямому ефірі телеканалу колишнього лідера легіонерів Корнеліу Зеля Кодряну.
Колишній кандидат уже фігурує у кількох кримінальних справах, які перебувають під судовим контролем.
Його звинувачують у підбурюванні до дій проти конституційного ладу, поширенні неправдивої інформації, а також у створенні організації фашистського, расистського чи ксенофобського характеру.
"У постанові про продовження кримінального переслідування зазначалося, що під час телевізійної програми 16 травня 2025 року між 20:00 та 21:00 у прайм-тайм вищезгадана особа пропагувала фашистські, легіонерські ідеї, концепції чи доктрини, що поширювалися Корнеліу Зелею Кодряну", - йдеться у записці.
Крім того, Джорджеску підозрюють у публічному пропагуванні культу осіб, винних у злочинах геноциду, воєнних злочинах та поширенні фашистських, легіонерських ідей і доктрин.
Келін Джорджеску балотувався в президенти Румунії на виборах у листопаді 2024 року. Під час кампанії він активно просував націоналістичну та популістську риторику, зокрема через платформу TikTok.
За підсумками першого туру Джорджеску посів перше місце, але результати голосування скасували через підозри у втручанні Росії, які розглядав Конституційний суд.
Після цього його заборонили знову брати участь у виборах.
Повторне голосування відбулося в травні 2025 року. У першому турі найбільше голосів - 41% отримав праворадикал Джордже Сіміон, який планував призначити Джорджеску прем’єр-міністром.
Однак у другому турі переміг ліберальний кандидат Нікушор Дан, який 26 травня офіційно став президентом Румунії.
Ультраправий політик Джорджеску заявив про завершення політичної кар’єри.
Він повідомив, що вирішив припинити активну участь у політиці і стати пасивним спостерігачем суспільного життя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.