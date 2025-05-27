Прокуратура Румунії звинуватила екс-кандидата у президенти в "легіонерській" пропаганді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральну прокуратуру Румунії.

Розслідування у справі Джорджеску розширили після того, як він процитував у прямому ефірі телеканалу колишнього лідера легіонерів Корнеліу Зеля Кодряну.

Колишній кандидат уже фігурує у кількох кримінальних справах, які перебувають під судовим контролем.

Його звинувачують у підбурюванні до дій проти конституційного ладу, поширенні неправдивої інформації, а також у створенні організації фашистського, расистського чи ксенофобського характеру.

" У постанові про продовження кримінального переслідування зазначалося, що під час телевізійної програми 16 травня 2025 року між 20:00 та 21:00 у прайм-тайм вищезгадана особа пропагувала фашистські, легіонерські ідеї, концепції чи доктрини, що поширювалися Корнеліу Зелею Кодряну", - йдеться у записці.

Крім того, Джорджеску підозрюють у публічному пропагуванні культу осіб, винних у злочинах геноциду, воєнних злочинах та поширенні фашистських, легіонерських ідей і доктрин.