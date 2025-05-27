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Прокуратура Румынии обвинила экс-кандидата в президенты в "легионерской" пропаганде

Вторник 27 мая 2025 15:16
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Прокуратура Румынии обвинила экс-кандидата в президенты в "легионерской" пропаганде Фото: бывший кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прокуратура Румынии выдвинула экс-кандидату в президенты обвинения в пропаганде легионерских идей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральную прокуратуру Румынии.

Расследование по делу Джорджеску расширили после того, как он процитировал в прямом эфире телеканала бывшего лидера легионеров Корнелиу Зеля Кодряну.

Бывший кандидат уже фигурирует в нескольких уголовных делах, которые находятся под судебным контролем.

Его обвиняют в подстрекательстве к действиям против конституционного строя, распространении ложной информации, а также в создании организации фашистского, расистского или ксенофобского характера.

"В постановлении о продлении уголовного преследования отмечалось, что во время телевизионной программы 16 мая 2025 года между 20:00 и 21:00 в прайм-тайм вышеупомянутое лицо пропагандировало фашистские, легионерские идеи, концепции или доктрины, которые распространялись Корнелиу Зелей Кодряну", - говорится в записке.

Кроме того, Джорджеску подозревают в публичном пропаганде культа лиц, виновных в преступлениях геноцида, военных преступлениях и распространении фашистских, легионерских идей и доктрин.

Скандал на выборах в Румынии

Келин Джорджеску баллотировался в президенты Румынии на выборах в ноябре 2024 года. Во время кампании он активно продвигал националистическую и популистскую риторику, в частности через платформу TikTok.

По итогам первого тура Джорджеску занял первое место, но результаты голосования отменили из-за подозрений во вмешательстве России, которые рассматривал Конституционный суд.

После этого ему запретили снова участвовать в выборах.

Повторное голосование состоялось в мае 2025 года. В первом туре больше всего голосов - 41% получил праворадикал Джордже Симион, который планировал назначить Джорджеску премьер-министром.

Однако во втором туре победил либеральный кандидат Никушор Дан, который 26 мая официально стал президентом Румынии.

Ультраправый политик Джорджеску заявил о завершении политической карьеры.

Он сообщил, что решил прекратить активное участие в политике и стать пассивным наблюдателем общественной жизни.

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