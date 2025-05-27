Прокуратура Румынии обвинила экс-кандидата в президенты в "легионерской" пропаганде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральную прокуратуру Румынии .

Расследование по делу Джорджеску расширили после того, как он процитировал в прямом эфире телеканала бывшего лидера легионеров Корнелиу Зеля Кодряну.

Бывший кандидат уже фигурирует в нескольких уголовных делах, которые находятся под судебным контролем.

Его обвиняют в подстрекательстве к действиям против конституционного строя, распространении ложной информации, а также в создании организации фашистского, расистского или ксенофобского характера.

" В постановлении о продлении уголовного преследования отмечалось, что во время телевизионной программы 16 мая 2025 года между 20:00 и 21:00 в прайм-тайм вышеупомянутое лицо пропагандировало фашистские, легионерские идеи, концепции или доктрины, которые распространялись Корнелиу Зелей Кодряну", - говорится в записке.

Кроме того, Джорджеску подозревают в публичном пропаганде культа лиц, виновных в преступлениях геноцида, военных преступлениях и распространении фашистских, легионерских идей и доктрин.