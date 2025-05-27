Прокуратура Румынии обвинила экс-кандидата в президенты в "легионерской" пропаганде
Прокуратура Румынии выдвинула экс-кандидату в президенты обвинения в пропаганде легионерских идей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральную прокуратуру Румынии.
Расследование по делу Джорджеску расширили после того, как он процитировал в прямом эфире телеканала бывшего лидера легионеров Корнелиу Зеля Кодряну.
Бывший кандидат уже фигурирует в нескольких уголовных делах, которые находятся под судебным контролем.
Его обвиняют в подстрекательстве к действиям против конституционного строя, распространении ложной информации, а также в создании организации фашистского, расистского или ксенофобского характера.
"В постановлении о продлении уголовного преследования отмечалось, что во время телевизионной программы 16 мая 2025 года между 20:00 и 21:00 в прайм-тайм вышеупомянутое лицо пропагандировало фашистские, легионерские идеи, концепции или доктрины, которые распространялись Корнелиу Зелей Кодряну", - говорится в записке.
Кроме того, Джорджеску подозревают в публичном пропаганде культа лиц, виновных в преступлениях геноцида, военных преступлениях и распространении фашистских, легионерских идей и доктрин.
Скандал на выборах в Румынии
Келин Джорджеску баллотировался в президенты Румынии на выборах в ноябре 2024 года. Во время кампании он активно продвигал националистическую и популистскую риторику, в частности через платформу TikTok.
По итогам первого тура Джорджеску занял первое место, но результаты голосования отменили из-за подозрений во вмешательстве России, которые рассматривал Конституционный суд.
После этого ему запретили снова участвовать в выборах.
Повторное голосование состоялось в мае 2025 года. В первом туре больше всего голосов - 41% получил праворадикал Джордже Симион, который планировал назначить Джорджеску премьер-министром.
Однако во втором туре победил либеральный кандидат Никушор Дан, который 26 мая официально стал президентом Румынии.
Ультраправый политик Джорджеску заявил о завершении политической карьеры.
Он сообщил, что решил прекратить активное участие в политике и стать пассивным наблюдателем общественной жизни.
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