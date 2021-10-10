Прокуратура провела обыски в нескольких районных управлениях образования Киева

Согласно материалам следствия, частные предприятия на протяжении 2018-2020 годов по заказу управления образования Святошинской РГА осуществляли работы по установке противопожарных систем голосового оповещения, раннего выявления, пожаротушения и дымоудаления в школах. Стоимость работ составила 6,9 млн гривен.

"В ходе досудебного расследования установлено, что подрядные организации выполнили работы в полном объеме и с завышением стоимости. Также установлено, что выполнение субподрядных работ оформлялось на предприятия с признаками фиктивности", - сказано в сообщении.

Сообщается, что обыски прошли в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса.

Также прокуратура провела обыски в помещениях управления образования Голосеевской районной администрации в рамках расследования дела о присвоении должностными лицами 2 млн гривен.