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Прокуратура провела обыски в нескольких районных управлениях образования Киева

Автор: Анна Полисученко

Прокуратура Киева провела обыски в служебных помещениях Управления образования Святошинской РГА и в офисных помещениях подрядных предприятий. Чиновники и подрядчики подозреваются в установке некачественных пожарных сигнализаций в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, частные предприятия на протяжении 2018-2020 годов по заказу управления образования Святошинской РГА осуществляли работы по установке противопожарных систем голосового оповещения, раннего выявления, пожаротушения и дымоудаления в школах. Стоимость работ составила 6,9 млн гривен.

"В ходе досудебного расследования установлено, что подрядные организации выполнили работы в полном объеме и с завышением стоимости. Также установлено, что выполнение субподрядных работ оформлялось на предприятия с признаками фиктивности", - сказано в сообщении.

Сообщается, что обыски прошли в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса.

Также прокуратура провела обыски в помещениях управления образования Голосеевской районной администрации в рамках расследования дела о присвоении должностными лицами 2 млн гривен.

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Прокуратура