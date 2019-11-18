Прокуратура просит взять Ляшко под стражу

Прокуратура просит взять бывшего нардепа, лидера Радикальной партии Олега Ляшко под стражу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Сообщается, что сегодня Ляшко сообщили о подозрении в насилии в отношении нардепа Андрея Геруса - по ч. 2 ст. 346 УК Украины.

"Следствием установлено, что подозреваемый 6 ноября 2019 в помещении международного аэропорта "Борисполь" нанес телесные повреждения народному депутату Украины Г. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что указанные действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Напомним, потасовка между Ляшко и Герусом произошла в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь", при этом инцидент снимали на камеру, после чего запись выложил лидер Радикальной партии.

Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Сам Герус назвал произошедшее провокацией.