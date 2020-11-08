Прокуратура открыла дело из-за масштабной аварии в Харькове

Фото: ДТП в Харькове (facebook)

Водитель авто, который спровоцировал масштабную аварию в Харькове, вылетев на "островок безопасности" задержан. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Прокуратура открыла производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения).

Водитель задержан по ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об окончательной квалификации и сообщении о подозрении. Также решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения.

Водителю проведено освидетельствование на предмет наличия алкоголя или наркотических веществ в крови, в ближайшее время будут получены результаты. Проводятся необходимые следственные действия.

Как писало РБК-Украина, 6 ноября в Харькове столкнулись автомобили Honda Civic и Suzuki Grand Vitara, одного из них отбросило в остановку общественного транспорта. В аварии пострадали пять человек.

В Министерстве внутренних дел рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, в ходе которого автомобиль влетел на "островок безопасности". Виновник аварии находится в изоляторе временного содержания.